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﻿伊仁絮語——開心再現繼續跟進

2018-12-02 列印
　　第二場「海南之星」上仗成為熱門，末段左閃右閃，最終不敵「最合拍」，賽後不少人對史卓豐的發揮有些微言。今仗這匹出自「盡善盡美」的三歲馬換上騎功較硬淨的蘇兆輝策騎，威力自然大為提高。此駒是其母的第四胎，對上三胎均已獲勝，其中出自「徵求」的同母姊姊「探索分辨」，就曾在二千米二級賽女族長錦標得亞軍，反映可應付中距離。「海南之星」的跑姿仍有些稚嫩，上仗能在較短路程入位，全憑級數之利，今仗首度戴上羊毛面箍及綁繫舌帶，可望改善陋習，負磅亦較「最合拍」少四磅，有力反先。

　　第四場「開心再現」自降至五班後，連續兩仗均有進步演出。以往牠口勁較重，而且情緒容易緊張，因而影響發揮，暑假在從化訓練後，看來已重拾角逐興趣。上季曾角逐泥地一哩，雖然最終大敗，卻曾顯示前速。上仗後蘇兆輝接手快跳，此駒的姿態比前更為輕鬆，值得繼續跟進。

Ian
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