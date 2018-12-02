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﻿重點出擊——輝煌巨星佔上風

2018-12-02 列印
　　剛周三「合衷共濟」在最後階段竟成為大熱門，捧場客的熱情令人驚訝，一來牠初跑谷草未知能否適應，二來面對一眾年長馬還要讓磅，三來上場僅在條件限制賽入Q，而且早段受惠極慢步速，在疑點重重之下，臨場跟風投注者確實不智。今次第二場跑四班千四米，只限三歲馬參加，按以上邏輯作基礎，倘馬匹曾在正常四班賽展現能力，那麼便是賺上加賺！

　　「輝煌巨星」上仗季內初出，晨課工夫不特別積極，加上初跑谷草，還要負上一三○磅，臨場成為大冷門合理至極。而當天跑道模式有利內疊前置，此駒遇上早段偏慢步速，本身沿途居後，際遇可謂雪上加霜。但直路所見，牠竟能從後追入第五名，末段時間只比早已證明居四班時刻有表現的「電子大師」略慢，今仗只面對一眾三歲同齡馬，形勢大佔上風。

安西教練
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