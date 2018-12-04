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馬場浮世繪——馬會高層大談騎師賽心水

2018-12-04 列印
　　昨日晨課後，沙田馬場舉行國際騎師錦標賽抽籤配馬儀式，馬會高層一如往年，抽籤後大談心水。馬會主席周永健表示，看初步形勢，卡素蘭奴、田泰安、蘇兆輝、武豐和布文都抽到實力座騎，再以各人的谷戰經驗分析，結論是以田泰安、蘇兆輝和布文的機會最好。行政總裁應家柏（圖）就認為今屆形勢平均，無一位騎師的座騎具壓倒性優勢，勝方可能只贏到一場頭馬加兩席位置。至於來自美國的賽馬業務和營運總監利達賢就支持同鄉，認為卡素蘭奴的機會最好。

馬場浮世繪
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