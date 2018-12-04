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馬場浮世繪——蘇偉賢有運三駒盡配高手

2018-12-04 列印
　　今屆騎師賽的配馬抽籤，練馬師蘇偉賢認真有運，「霽月高風」和「友享友賞」抽到莫雅，「麯院風荷」則配布文。練者表示參賽馬抽到好手壓陣固然好，但始終馬匹要有實力，又謂「友享友賞」季初跑千四曾接近，希望今次進一步增程會有進步，至於臨場會否快放就有待研究。

馬場浮世繪
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