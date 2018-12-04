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馬場浮世繪——雷神今晨試完閘即返日本

2018-12-04 列印
　　周日起出任蔡約翰馬房主帥的莫雷拉，昨日凌晨由日本抵港，但無即往沙田馬場，而是先往處理私務，待今早才會露面並策蔡廄馬試泥閘。但據知他此行極之匆忙，今日稍後時間便返日本，明早操馬為周六的東瀛告別戰做準備，賽後才趕來香港履新。

馬場浮世繪
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