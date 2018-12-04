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馬場浮世繪——華禮納不為衝破難關督師

2018-12-04 列印
　　周日香港一哩錦標的澳洲參戰馬「衝破難關」，其練馬師是憑訓練出女馬王「雲絲仙子」而聲名大噪的華禮納，昨晨他在沙田馬場露面，監督「衝破難關」操練，不過今日便會離港外遊，而且周日亦不會在場督師。

馬場浮世繪

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