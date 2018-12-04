輝灑自如——騎師背後有辛酸

安國倫在沙田的賽事墮馬受重傷，我在社交網站發放了一條短片名曰：刀刃上的職業。內容提及最近兩個月中，除安國倫墮馬的意外，在澳洲和美國都分別有騎師因傷及頸椎而須久休甚至掛靴。



騎師在很多人眼中是高薪優差，然而我們看到的都只是他們的風光，多少人能感受到成功背後得來不易？即使有志投身從騎，有多少人捱得過訓練的艱辛？當上騎師後又要面對激烈競爭，陣上承擔壓力，偶有差池遇上意外，更隨時斷送一生前途。



所以騎師這行業，回報與風險是否成正比，其實也是見仁見智。筆者造訪過一些外國的鄉鎮馬場，環境與設施既簡陋，賽事水準及獎金亦低，騎師很多時連上鞍的工作都要做。山長水遠開車去到，最後可能只是賺得幾十元的策騎費，當中苦處，實不足為外人道。



朱鎮輝