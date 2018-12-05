賽日數據——騎師錦標賽捧數據

國際騎師錦標賽乃馬壇盛事，由十二位頂尖騎師進行四回合比賽，不少馬迷認為這類戲碼好睇唔好賭，因為部份騎師屬陌生面孔，無從斷判實力。各位如欲提高勝算，不如嘗試靠數據揀馬。



今期賽日數據有兩大旺門，一是久違重臨的騎師布文，近兩年參加騎師賽都成績斐然，上季兩駒入Q，前季更勇奪一冠一亞，上名率高達五成！今屆布文胯下四駒各具實力，尤其第四場「威先生」路合態勇，有望先勝第一關。而其餘三關的「萬馬歡騰」、「麯院風荷」及「小米周」，隔晚經已備受追捧，看來不少馬迷都睇好布文！



另一旺門數據關於苗禮德，近期他廄內新上名馬捲土重來，勝出率高達24%！今晚苗廄兵分六路，第四場「惜多福」和第八場「招多福」上仗入位，第九場「事勝意」更剛剛贏馬，隨時好開續好！



除了旺門騎練，另外有四駒亦要重視，分別是第一場「心中有善」、第二場「雷超」、第六場「忠心美麗」和第七場「紫電明珠」，原因詳見右圖，祝各位好運。







文傑評語



布文在今屆騎師賽手握重兵，其中以「威先生」和「萬馬歡騰」機會最高，倘此兩關成功取得兩冠或一冠一亞，便有望奪得冠軍。另外「紫電明珠」無疑數據靚，但評分升至高位，抽中沒有谷戰經驗的騎師，頂多爭位。







亨利評語



布文今次四匹座騎都各有睇頭，不但有力爭取頭馬，勝出騎師王亦不出奇；上周三苗禮德罕有地掛起免戰牌，全晚並無馬匹參賽，反之今次出馬多達六匹，忽然加強佈陣，似乎準備發動攻勢，決心在騎師錦標賽揚威！



馬場脈搏