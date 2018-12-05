重點出擊——英之友上仗露光

剛戰「快樂旅遊」以極其輕鬆的姿態大勝對手五個馬位，筆者不知天高地厚，賽前膽敢睇低巨人，一來牠初跑泥地，即使晨課試泥閘走勢吸引，畢竟只是綵排性質，二來負頂磅兼排九檔，加上賠率乏味如雞肋，故寧願博牠死火，惟賽果開出證明筆者大錯特錯。事實上，回想「快樂旅遊」之前一仗，陣上走勢確實強勁，早段蝕盡快步速，直路更遲遲望空，並且貼欄走着不利路段。



今次列陣第三場的「英之友」，上仗亦是出自總場次164的滄海遺珠。此駒上仗初落四班，早段受另一快馬「海之濤」上前挑戰，雖然牠先後十四戰尚未開齋，實力不宜高估，而且新近轉入容廄才第二次上陣，可能幕後正在測試性能，但其沿途際遇比起「快樂旅遊」好不到那裏，再看該役大敗的「海之濤」，接戰即能補中頭馬，可見賽事水準有保證，轉倉後狀態大有起。今仗「英之友」大可安守於快馬「你知我意」之後，留力至直路才發力，勢可取得處女勝利！



安西教練