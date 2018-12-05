伊仁絮語——快利寶有望連捷

今屆香港國際騎師錦標賽，筆者認為是潘頓與蘇兆輝鬥爭之局，兩者所獲的賽駒均是路程專家，又有近績支持，值得看高一線。



第七場「快利寶」今季更見成熟，上仗重戴眼罩，沿途留守前領馬之後，末段能輕鬆透出掄元，表現優異。看牠復課走勢仍然搶眼，今場有快馬在陣，形勢對其有利，可望取得連捷。



第八場「活力名駒」上季初出即在嫌短的沙田千二米跑入第四，看來潛藏不俗。此駒今季四度出戰，最近兩仗跑谷草一哩均用主動跑法，結果所負不遠。今仗若能掌控步速，應會比前進步。同場最強對手是「紅運發財」，雖然排外檔起步，形勢不算有利，但改由莫雅主轡，評分亦較上季勝時為低，近仗表現回穩，應屆反彈之時。



Ian