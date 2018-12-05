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翠絲過兩關——鑽石達人鄉村瑰寶

2018-12-05 列印
　　「鑽石達人」自上季一出即勝後，表現便無以為繼，幕後終也按捺不住拉倉他投。告東尼接手後，此駒上次賽前只操練約四星期，同時體重偏高，相信上陣無非求輕舒腳頭。熱身後，今減夠分降落五班，憑本身班底，應已力足一戰。

　　第六場潘頓無得騎「鄉村瑰寶」，看來蔡約翰立心要拼個明白。上仗的直路內欄場地狀況欠佳，此駒卻沿不利路段衝刺，最後以鼻位僅負，實在敗得不值。今次換人再戰，鬥志不用懷疑，定必搏盡。

珊翠絲
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