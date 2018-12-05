勝在有方——英之友篤定贏馬

「英之友」上季中於三班可三奪三至五名獎金，其中田草千二可追近今季一再在三班入前兩名之「勝利歡星」和「最驫」，於谷草千二能在強組跟其後能勝之「魅影揚飛」和「上海大師」跑近，當時實力略高於三班中級。今季轉馬房後本有期望，可惜初出明知場地利前置，起步甚快後卻不放而留。最近一仗則矯枉過正，早段跟「海之濤」鬥燒，本身頭兩段快達45秒76，自殺式狂放後仍能跟最近狂勝泥地之「快樂旅遊」跑近，屬強組段速出色之第五名，應已跑起狀態。今重返谷草而排檔適中，換上梁家俊，無論貼欄或二疊跟好位，也可憑班利贏馬交代。



「好力煌」上次重戴眼罩遇上場地極不利追仍能衝近，反映評分已跌至恰可水平，回到曾入Q之路程而排檔轉佳，可沿內疊追入前列。



方駿暉