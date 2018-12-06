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﻿馬場浮世繪——麥偉利食頭胡贏第二W

2018-12-06 列印
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　　今季重臨客串的麥偉利，之前只憑苗廄「皇牌」贏過一W，而昨晚他只得時廄「怡德」一匹冷門座騎，但他演出絕不欺場，策騎此匹八歲老馬後上掄元，成功食頭胡兼取得本身第二場頭馬。

馬場浮世繪
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