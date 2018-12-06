﻿蘇兆輝騎師賽封王

昨晚舉行國際騎師錦標賽，經過四關賽事比拼之後，代表英國的蘇兆輝以三十四分奪冠，包括勝出「歐洲之星」及「勝利專家」，另外「彩福」及「快利寶」跑二三名，騎者在四關都取得分數，封王實至名歸。至於騎師賽亞軍是愛爾蘭代表簡國能，香港代表何澤堯獲得季軍。此外，蔡約翰憑「金匯昇」及「鄉村瑰寶」起孖，潘明輝憑「歐洲巨星」及「銀亮之星」包辦第二口孖寶。



昨晚舉行騎師賽，頭關是四班一千米賽事，結果愛爾蘭代表簡國能策騎蔡廄「金匯昇」大熱掄元，代表英國的蘇兆輝憑「彩福」拼入亞軍，而香港代表田泰安的「神速寶」後上第三名。至於次關的四班一哩賽，蘇兆輝策騎「歐洲之星」一放到底，美國代表卡素蘭奴和簡國能分別策騎「好友益」及「常拼常勝」跑二三名。而第三關同樣是四班一哩賽，「小島怡情」在香港代表何澤堯胯下爆出冷W，卡素蘭奴的「埼豐」跑亞軍，蘇兆輝的大熱門「快利寶」只得季軍。



跑完三關賽事後，剩下四人有機會爭冠，分別是二十二分的蘇兆輝，十六分的簡國能十六分，同樣是十二分的卡素蘭奴和何澤堯，最終蘇兆輝再下一城，憑冷門的「勝利專家」取勝，亦奠定大局奪冠。



另一方面，潘明輝昨晚雖在騎師賽成績普通，但早段場次先憑「歐洲巨星」及「銀亮之星」包辦第二口孖寶，前駒為鄭俊偉取得今季第三場頭馬，練者指：「『歐洲巨星』今仗主要贏在潘明輝留放出色，搶出放頭後成功控制步速，賺盡形勢之利，但此駒只是四五班升降機，勝後返回第四班又要等機會了。」



而「銀亮之星」練者何良透露：「『銀亮之星』上仗勝後狀態更勇，但今仗抽排十一檔，令我信心大打折扣，所以賽前只告知馬主盡力而為，臨場則吩咐潘明輝要為此駒找遮擋，幸好騎者熟悉馬性，發揮非常出色。」



記者：文傑、亨利