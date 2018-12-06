順理成章——國際賽前夕話當年

馬季踏進十二月，焦點自然是周日上演的國際賽。由當年首屆的香港邀請賽只請到新加坡馬匹參賽，演變到今天來自世界各地佳駟都來港競逐，香港國際賽已是名副其實的世界知名。還記得最早升格為國際一級賽的賽事是香港盃，是在二千年初的時候，其餘三項包括香港瓶、香港一哩及香港短途錦標其後也在三幾年內陸續升格為國際一級賽，與此同時，獎金亦不斷提高，由於吸引力大增，自然有更多海外佳駟來港參與這項盛事。



對一些於八十年代已看賽馬的馬迷而言，應會記得首屆邀請賽是由港隊馬「飛躍舞士」、「鑽中寶」及「你知幾時」包辦三甲；而第二屆則由愛倫訓練的新加坡馬「殖民首長」奪標，至於來自紐西蘭的「灰色侵略」及美國馬「幽谷之姬」都令人印象深刻。而後來在一九九四年增辦的香港瓶，則一向是港隊較弱一環，至今只有「原居民」及「多名利」兩匹香港代表曾奪標。至於港隊成績最輝煌的一項，必定是香港短途錦標，因首屆即由「靚蝦王」 稱雄，而在近十屆港隊馬亦七度奪標，而且更不時包辦前三名，可見香港的短途馬確是世界頂級。



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