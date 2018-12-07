雷神︰旺蝦王贏到G1

馬會昨晨在沙田馬場的馬匹亮相圈，為周日四場香港國際賽事的參戰馬抽籤排位，馬會高層及多位參賽的騎練和馬主均有出席。今屆在四場賽事均有座騎的莫雷拉，出席完儀式後即離港往日本，預備明日在彼邦作告別戰，然後賽後就立即趕回港，履新蔡廄主帥職位。抽籤儀式上，他指出「旺蝦王」、「雍容白荷」和「白日彗星」均具奪標機會。



服役以來九戰八勝的「旺蝦王」，在香港短途錦標抽十一檔起步，不過曾在二○一五年夥拍「幸福指數」克服十四檔奪標的莫雷拉，就認為排檔影響不大︰「『幸福指數』是我在港騎過前竄速度最快的馬匹之一，『旺蝦王』起步亦可能不及牠快，但『旺蝦王』卻勝在能愈走愈勁，不輕易被越過。雖然牠尚未贏過國際一級賽，但我認為牠有能力做到。至於最強對手，將是『紅衣醒神』和『鐵杵成針』。『紅衣醒神』是上屆冠軍，大家都知道牠的能力；『鐵杵成針』則是匹怪物（Freak） ，周日場地如起變化，其贏面會提升。」



雍容白荷夠勇贏瓶



莫雷拉於前年夥拍日本馬「里見皇冠」捧走香港瓶，今屆他再次夥拍日本隊的「雍容白荷」出戰，他分析說︰「『雍容白荷』是第一次遠征，能否立即適應新環境並交出好成績，目前是未知之數。可是我前日（周二）親自策騎牠在草地跑道拍跳，馬匹的外觀吸引之餘，走勢亦出色。我認為牠的狀態在這兩天縱無再進步，亦至少可維持到早前贏出日本女皇盃的水準，希望屆時可以取得佳績。」



莫雷拉又透露，當日操完「雍容白荷」後，他特別留在馬場片刻，以觀看「白日彗星」在草地跑道的操練。他指出「白日彗星」該課表現出色，目前狀態甚勇，而且已證明過合跑二千米，今年的表現亦穩定，將是香港盃的爭勝分子。



特約記者︰文傑