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馬場浮世繪——小告講明馬克羅斯照放

2018-12-07 列印
■「巴基之星」馬主丁志強伉儷與告東尼夫婦，抽籤儀式上先展勝利笑容。
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        「馬克羅斯」與「歡樂之光」，上場在馬會盃早段鬥燒，結果兩敗俱傷齊大敗，今次這對全兄弟馬再次相遇，「馬克羅斯」的練馬師告東尼表示，馬兒排七檔起步，將會一如以往搶放，並希望跟上屆一樣可一放到底贏馬。而羅富全就認為「歡樂之光」排在有利一檔，希望可在蘇兆輝胯下於出閘後先守在二至四位，繼而在末段全力上前爭取勝利。

另一方面，告東尼表示出戰香港瓶的「巴基之星」，抽得排二檔起步十分有利，而由於排一檔的「火星花」是前領型馬匹，故此「巴基之星」臨陣最理想的戰略，就是跟隨對方之後，但一旦到時有多駒擺在前列，「巴基之星」就會索性改用留後跑法。

馬場浮世繪
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