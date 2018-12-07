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馬場浮世繪——美麗傳承馬主不怕外檔

2018-12-07 列印
        馬王「美麗傳承」周日在香港一哩錦標打衞冕戰，抽十二檔起步未算理想，惟馬主郭浩泉表示，過往「美麗」系的馬匹競逐香港國際賽都抽過外檔，但都能贏馬捧盃，希望「美麗傳承」亦可做到。他又謂「美麗傳承」上場贏馬會一哩錦標時，直路上曾外閃，但此問題應無構成任何影響，周日大有機會再捷。

馬場浮世繪
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