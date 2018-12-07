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馬場浮世繪——周永健大派國際賽心水

2018-12-07 列印
■香港盃排位抽籤儀式後，馬會高層、贊助商代表與參戰人馬大合照，場面熱鬧。
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        馬會主席周永健於昨日排位抽籤儀式後，向傳媒大派心水。他表示港隊向來在香港瓶的成績較差，今屆應以「雍容白荷」、「樹林之靈」和「怒江」的贏面較大。至於香港短途錦標，他最睇好「爭分奪秒」、「天下為攻」和「翩翩」；反而「旺蝦王」初跑一級賽，能否交出好成績難預料。香港一哩錦標方面，周永健認為以「衝破難關」、「美麗傳承」、「星州司令」和「強擊」的機會較樂觀，香港盃則屬「白日彗星」、「馬克羅斯」和「歡樂之光」三駒鼎足之局

馬場浮世繪
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