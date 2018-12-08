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﻿馬場浮世繪——極地風暴二千亦合

2018-12-08 列印
  由香港馬主蕭百君豢養，出戰香港盃的英國代表馬「極地風暴」，過往集中跑千六米，為何今次增程跑二千米？該駒練馬師韋嘉，昨晨出席馬會記者會時透露，此駒本應有長力，可是脾氣太急躁，陣上難以操控，所以才一直只部署牠跑中距離。

  「極地風暴」八月於古活馬場出賽後，進行了閹割手術，以及出賽時除去眼罩，之後其情緒果然大有改善，最近跑過幾場接近後，便決定增程出擊挑戰香港盃，他表示有信心該駒可以勝任，希望鞍上人杜俊誠在早段將座騎守在中間位置，將其潛質發揮，爭取最佳成績。

馬場浮世繪
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