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﻿馬場浮世繪——波斯劍客軟地有助發揮

2018-12-08 列印
  出戰香港一哩錦標的日本代表馬「波斯劍客」，其練馬師池江泰壽昨晨接受官方傳媒訪問時透露，「波斯劍客」抵港後的狀態理想，而他只嫌沙田馬場草地跑道太乾快，如下雨令場地變軟，對此駒便更有利。他又謂「美麗傳承」賽績甚佳，今場取勝機會甚大，但如果表現稍有差池，「波斯劍客」便有機會偷襲。

馬場浮世繪
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