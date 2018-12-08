深思熟慮——國際賽簡評

明日國際賽精銳盡出，稍可惜的是「明月千里」退出香港盃，主隊捧盃機會是稍弱了，全日焦點似乎已落在「美麗傳承」身上，四場國際賽簡評如下。香港瓶從來是歐洲馬天下，「樹林之靈」如跑出凱旋門大賽的水準，必是坐二望一，但最大疑問是沙田的快地適應如何；日本隊一對雌馬可爭三甲，「火星花」博放甩馬群的話有冷門機會；港隊中稍喜歡「時時精綵」，此駒是正宗哩半馬。



短途錦標應是「旺蝦王」再鬥「紅衣醒神」，上回兩駒仍有五磅差距，今次平磅對壘，必有惡鬥，結合賠率，後駒應更值博。而港隊要包辦三甲的話，新加坡的「林家郵輪」有機會破壞其好事。



一哩賽表面上是看「美麗傳承」表演，但三匹日本馬實力也強，各有千秋，當中以「波斯劍客」最能跟擅鬥，且跑右轉以此駒最惡，歐洲馬可敲「小刀鋸木」。



至於香港盃，臨場步速將是勝負關鍵，兩匹兄弟馬又同場，若鬥放必是漁人得利，但會不會如此笨？日本馬「白日彗星」有雷神壓陣可看高一線，喜歡捉路的話，「極地風暴」不妨一敲。



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