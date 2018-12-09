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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——怪獸家長唞夠出冷

2018-12-09 列印
　　「怪獸家長」前季一出即勝，上季首仗於二班千四得接近之季軍，確認休後威力夠強。上季其後在千六米能於劣勢下力逼實力指標「龍船鼓響」，以後駒早前能再勝二班賽計，本身當時至少有二班中級水準，可惜不斷消耗體力後，只能經常在劣勢下跑入三至五名。幸好減分夠快，暑期放草後兩次大閘均見起步甚快，反映已重拾角逐興趣。久未交代之馬今仗終肯重戴曾得四捷之綁脷帶，且起用布文，只要肯跟於二疊的三至六位，常能交出22秒之竄勁，負磅不重可衝贏出冷。

　　「最新鮮」跨季五仗入前四名，喜見體質轉強，新勝水準值三班中上級，連拼後刻意隔近兩個月才再出，雖然體重稍跌，但排檔適中，必把握壯年勇浪添食。

　　「威進駒」新勝姿態強勁，五歲PPG精英只跑了八仗，仍在進步中，只忌一檔易受困，且間中演出失準，熱門作配較划算。

方駿暉
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