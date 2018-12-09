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﻿翠絲過兩關——活影返田草可追

2018-12-09 列印
　　「活影」前仗在田草贏馬非常精采，上次無端端轉戰谷草，可能想憑較高級數一戰，可惜始終是陌生場地，埋門影相僅敗，演出已算不俗。今次立心返田草再戰，必力求收復失地，值得再追。

　　尾場「威進駒」及「四通八達」是牌面馬，但冷門切勿忘了「安騏」。此駒上季次仗便在三班入位，其後數仗均能接近，只恨上手馬房谷馬一向如是，未能再進非關馬匹能力問題。今次是轉摩廄後初上陣，幕後養馬多年，今次首度與摩廄合作，廄主必定用心訓練，今仗跑入冷位絕不為奇。

珊翠絲
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