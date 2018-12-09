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﻿伊仁絮語——迪雅卓穩奪香港盃

2018-12-09 列印
　　今屆香港瓶的參戰馬應是歷來最強，其中應屆愛爾蘭打吡盟主「研究大學」最值得留意。上仗牠於費明頓二千米一級賽麥堅倫錦標僅負得亞軍，前仗則於更長途程的一級賽愛爾蘭聖烈治大賽跑第二，整體表現穩定。來港後，其操練曾因脾氣而略有阻礙，但狀態並無受舟車勞頓影響。以往強如「高地之舞」也只曾在愛爾蘭打吡得亞軍，以級數計，此駒的分量應更勁。今場對手包括凱旋門大賽殿軍「樹林之靈」、香港最佳長途馬「巴基之星」及日本長途翹楚「雍容白荷」。

香港盃方面，估計是日本前秋華賞冠軍「迪雅卓」的囊中物。此駒今季成績理想，三月出戰杜拜草地大賽得平頭第三，返國後亦分別攻下一場二級賽及三級賽，連「雍容白荷」亦是其蹄下敗將。此駒備戰工夫充足，幕後早視此賽為目標，奪標呼聲高唱入雲。

Ian
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