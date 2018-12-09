﻿伊仁絮語——迪雅卓穩奪香港盃

第一場四班一四○○米。此場因為是全日唯一的四班賽，所以參賽馬中不少都是近況出色的馬，照計下風馬不容易突圍，不過筆者一直深信千四米是「紅駿之星」唯一出路，既然牠今仗再次回師此程，怎也要博多一次。 驟眼看，「紅駿之星」由上季至今只曾贏過一仗千四米，其餘上名也不多，似是實力有限且演出也不算準。然而，若單看其千四米成績，自上季095場次取勝之後再五戰此程，得亞、季、殿各一，最差兩仗亦跑第五，根本是路有專長。單看今季，此駒在077場次賺了慢步速也失三甲，表面上演出一般，但當日跑道其實不利三疊，而沿途望空亦非其擅長跑法，最終以個多身位負於再出再贏的「數糊勇士」，表現實不算差。 「紅駿之...

2018-12-09