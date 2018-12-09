﻿重點出擊——京京千里鬥志壓一

列陣第二場的「京京千里」，不經不覺來港已第三季，但至今出賽僅十五次，期間曾受傷患困擾，不計初出贏馬一役，牠每每在季初首仗跑得好，但今季初一役，偏偏遇上今季神勇的「勝利寶石」，加上一千米途程未盡合適，屈居亞軍實在可惜。唯一慶幸是其後保持出賽頻率，健康狀況顯然穏定下來。



「京京千里」前仗角逐首本田草千二米，本來機會不錯，但當天跑道形勢大利內欄，牠沿途跟守外疊，際遇甚為不利，當中更遇着再出可贏馬及上名的「正本雄心」及「勁無比」。而剛戰跑沒有根據的千四米，亦有山雨欲來之勢，此駒與「邊個邊個」沿途走大外疊蝕位，路程不盡合適之下，只負兩個馬位已合格有餘，後駒已在上周日負重磅征服三班，推算「京京千里」也必有水準。



今仗「京京千里」選擇在國際賽日出戰，明顯有心在外賓面前揚威，查過去兩季亦在同日上陣，且能跑入三甲，今回配贏馬拍檔，鬥志壓一。



安西教練