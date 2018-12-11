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﻿馬場浮世繪——蘇兆輝未決定長駐香港

2018-12-11 列印
　　巴西騎師蘇兆輝，剛周日策「歡樂之光」贏出香港盃後接受訪問時曾表示，不排除會長期留港發展。昨晨他向傳媒進一步解釋，留港與否目前言之尚早，一來因本身客串期仍有一段日子，而太太臨盆在即，家中將再添一位新成員，所以令他需要更多時間考慮。蘇兆輝估計自己要待客串期臨近三月十七日爭打吡屆滿時，才會有決定。

馬場浮世繪
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