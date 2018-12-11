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﻿馬場浮世繪——安國倫離港返澳入院治療

2018-12-11 列印
  馬會昨晨公布，於十一月廿五日在港客串一天墮馬受傷的安國倫，已獲醫生證明適宜遠行，並已於剛周日的晚上在妻子及一位隨行醫生陪同下離港。安國倫昨早抵達澳洲悉尼，目前在皇家北岸醫院繼續治療。

  至於在本月二日賽事，被「霸氣」拋下傷及左前臂的楊明綸，昨日已得馬會賽事醫療主任證明可復出，明晚策兩駒上陣。

馬場浮世繪
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