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﻿馬場浮世繪——霍利時兒子火速贏夠60W

2018-12-11 列印
　　霍利時明晚七駒參戰，竟有四駒抽得最差的十二檔，另有兩駒排十一檔，贏馬機會肯定大打折扣，都算失運。然而，霍利時仍有事值得慶祝，因為其兒子Luke上周贏出從騎以來的第六十場頭馬，以其今年四月才贏出第一W計，成績甚驚人。不過因Luke在本月才滿十七歲，根據當地賽例，他仍須以見習生身分多騎至少一年，但就不再獲減磅。

馬場浮世繪
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