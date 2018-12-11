輝灑自如——國際賽周 世界觀

過了國際賽周，大家總算可鬆口氣。雖然手中無實際數字，但相信今年香港國際賽事的外賓，是歷來最多。我一整個星期接待蒞臨的海外好友，由地道小食到珍饈百味，肚子上的肥肉當堂大了一圈。不過這絕對是「幸福肥」，能夠讓來到的海外好友感受到賓至如歸，這是地主之誼。



全球賽馬的大圈子，是由很多不同地區的小圈子環環相扣而成。如果大家各自為政，賽馬行業絕不會有現時般壯大。最簡單的例子就是配種行業，好的雄馬穿梭南北半球配種，可以將全球的賽馬質素平均地提高。而像香港般無育馬業的地區，則須從海外引入馬匹，商機無限。甚至可以說，香港是不少馬匹出口國眼中的兵家必爭之地。



參與賽馬業，必須要具備世界觀。如果只着眼在一個地方、一件事，狹隘的思想便會窒礙發展空間。



朱鎮輝



