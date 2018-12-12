賽日頭條——告東尼谷戰延勝纜

告東尼剛憑「時時精綵」勝出香港瓶，終於完成四項國際一級賽的個人大滿貫。大賽過後，已連續五次谷戰都有馬贏的Tony，今夜移師谷中出馬亦惡，乘勝追擊無懸念。



今晚告東尼兵分五路，第六場「龍串鳳」是兩匹王牌馬之一，季初跑田草千二得過一冠一亞，上仗只輸在排十四檔，轉彎走大外疊蝕位，隨後試谷閘一放到底，早為轉場做足準備。另一王牌馬是第七場「加州神箭」，無獨有偶亦曾由麥菲文訓練，十月初曾跑谷草千二放入第三，今轉倉初出跑一千，成績未知。但既有「佳知武仕」及「加州更好」由麥轉東首戰即上名的例子，「加州神箭」會怠慢嗎？



尾場「大運起」升上三班續跑勝程，上季評分更高也能贏馬，計往績肯定夠班。另外，第二場「禾道駒」與第四場「華美公主」俱跑千二，後駒初渡江屬不明物體，但前駒曾於同程僅負於「赤水神駒」得第二，對方翌仗連捷，則「禾道駒」今縱排十二檔，也難睇小。



文傑評語



「禾道駒」本來最值睇好，可惜抽十二檔，令機會大打折扣，如今頭馬希望，落在早前遣往谷閘試準場地性能的「龍串鳳」身上，另外「華美公主」跑過兩場，落敗但走勢不差，今次初跑谷草千二，排好檔遇上快馬少場合，隨時有三甲一席。



亨利評語



近五次谷戰東廄皆有頭馬進帳，其中三次更有廄侶互相配合，攻勢連場，勝纜未斷之前，今次可繼續尋寶。「加州神箭」轉倉初出即強配蘇兆輝，擺出求勝心切態度；「禾道駒」連場搏失也不換人，田泰安必定全力以赴。



馬場脈搏



