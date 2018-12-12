勝在有方——電訊兄弟三班再贏

「電訊兄弟」初出於田草直路賽走不利路段輸近後，轉到谷草千二即入位，能氣走步速不利之「飛霸龍」，當時已交出三班中級水準。前仗以中等步速領放，前三名馬再出能包辦三重彩，原來屬強組第五名，確認跟眾多同父馬一樣合跑谷草。剛戰縮程到一千，早段走二疊，仍能氣走今又同場之「夢幻仙子」和「開心歡星」，跑此程威力更強。四歲自購馬已適應環境，連同外地只跑了十三仗，方興未艾，體重近千二磅之大馬隔兩星期再出，體重保持而排檔適中，內疊跟好位後又可贏三班中級組別。



「加州神箭」前仗轉到谷草千二能跟「越感」跑近而得季軍，級數能力比前駒有過之而無不及。轉馬房後泥閘稍騎反應尚可，如際遇夠好也有贏面。



方駿暉