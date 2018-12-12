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伊仁絮語——飛雲騅省靚招牌

2018-12-12 列印
　　第三場「新界之星」上季一戰谷草一哩雖然落敗，但該役受制於排外檔，令全程發揮進退失據，落敗也情有可原。今季此駒已三度上陣，狀態亦愈見理想，上仗出爭沙田一哩，末段衝刺強勁，最終僅負於在四班也能入位的「潮州小子」。自上仗後，姚本輝特意安排牠渡江試閘，並交出良好表現。今場有「飛壹般」及「好運齊來」等駒放頭，形勢有利，應可獲勝。

　　第四場「飛雲騅」轉廄初出，雖然至今所得的一贏三位俱跑一千米，但母系方面具有長力，預料千二米也可扳到，何況最近在谷草試閘走勢可人，加上鬥志十足的巴度，排位亦理想，可望為方嘉柏省靚招牌。

Ian
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