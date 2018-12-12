伊仁絮語——飛雲騅省靚招牌

第四場「飛雲騅」轉廄初出，雖然至今所得的一贏三位俱跑一千米，但母系方面具有長力，預料千二米也可扳到，何況最近在谷草試閘走勢可人，加上鬥志十足的巴度，排位亦理想，可望為方嘉柏省靚招牌。
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香港金融管理局聯同三間發鈔銀行昨日舉行記者會，表示二○一八新系列一千港元及五百港元鈔票，分別於今日及下月二十三日推出市面。一千元鈔票首批印製量為九千萬張，約為流通量四成。至於一百港元、五十港元及二十港...
2018-12-12
華為財務長孟晚舟十二月一日在加拿大被捕，引發中加關係緊張。昨晚有消息傳出，前加拿大駐華大使館外交官康明凱近日被中國當局拘留。國際危機組織的聲明指，希望康明凱能盡快並安全獲釋。 據路透社報道，「國際危機組織」（The International Crisis Group）表示，組織的東北亞高級顧問、前加拿大駐華大使館外交官康明凱（Michael Kovrig），近日被中國當局拘留。聲明指，目前該組織正盡一切辦法尋求更多康明凱狀況的相關資訊，同時亦希望他能盡快並安全獲釋。報道未透露康明凱被拘留的地點及原因。 加拿大月初扣押華為副董事長孟晚舟；同時加拿大外交部長方慧蘭（Chrys...
2018-12-12
英國首相文翠珊周一突然宣佈押後國會下議院就脫歐協議進行的表決後，引起更激烈的爭議，導致執政保守黨進一步分化。再有一名保守黨國會議員向專責處理黨領袖選舉事宜的委員會提交信件，表明對文翠珊不信任，令文翠珊的黨魁地位更加岌岌可危。 暫時未知道下議院表決日期會押後至何時，但文翠珊透露，最後限期是明年一月二十一日。 保守黨國會議員布倫特（Crispin Blunt）已向專責處理保守領袖選舉事宜的「一九二二委員會」的主席布拉迪提交信件，表明對文翠珊不信任。如果該委員會總共收到四十八位議員提交同樣的信件，便會啟動對文翠珊進行不信任投票的程序，意味着文翠珊將會受到挑戰，其黨魁和首相地位隨時...
2018-12-12
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳新都城1期3座高層B室，面積364方呎，屬兩房間隔，原先叫價610萬，議價後以598萬易手，呎價16429元，據了解，...
2018-12-12
美國總統特朗普最新在Twitter留言說「與中國進行了非常有成效的對話，留意一些重要公佈！」外電引述消息指中國建議減低美國進口汽車關稅，由四成降至一成半，市場憧憬中美談判或有新進展，利好外圍股市，美股杜指早段升324點報24747點，納指升88點報7109點。 歐洲股市亦受刺激上升，雖然脫歐陷入混亂但英國富時指數尾市仍升近2%，德國及法國股市均升逾2%。由於脫歐則陷入一片混亂，英國首相文翠珊不夠票通過，決定押後國會就決脫歐協議投票，市場憂慮最終或要硬脫歐，英鎊前晚曾重挫至去年4月以來新低的1.2507美元，市場看淡英鎊或將重返前年脫歐公投後的低位，但英鎊昨晚回穩報1...
2018-12-12
曼城於歐聯F組已篤定出線，但上仗被車路士打破英超不敗身，正需要在今晚最後一輪分組賽主場擊敗包尾大幡賀芬咸重振士氣。藍月有中場大衛施華在此賽事表現特別出色，將代替缺陣的射手阿古路擔起領軍爭勝的重任，惟讓球主客和讓兩球恐太多，一於博主隊贏波輸盤敲「客勝」。 （Now644、有線603、604台周四凌晨4:00直播） 累積十分的曼城已提早出線，今仗打和即取得首名晉級資格。不過，藍月上仗作客0:2不敵車路士本季英超首嘗敗績，今晚勢力求重響勝鼓振軍心，領隊哥迪奧拿鼓勵眾將道：「英超每隊都想擊敗我們，從而取代己隊的地位。傳媒說我軍接近完美，我和球員卻從沒說過球隊不會輸。 上場落敗是個好...
2018-12-12
由工廠活化成藝術村的賽馬會創意藝術中心（JCCAC），不經不覺耕耘十年，「廠」出藝術新潮。今年的藝術節以十周年為主題，命名《JCCAC藝術節2018：廠出》，通過展覽、工作坊和露天電影會等活動，邀請大...
2018-12-12
富豪劉鑾雄(大劉)和愛妻甘比(陳凱韻)嘅10歲大女秀樺，早前將瘋玩嘅「鬼口水」加工變成生意，賺到嘅「第一桶金」雖然唔多，但學慈善父母一樣，全數捐出做善事，幫助有需要人士。日前傍晚，甘比和「慈善小公主」...
2018-12-12
每年出版的《米芝蓮指南》，為不少識飲識食市民和旅客提供美食貼士。不過，隨著食肆因米芝蓮聲名大噪，或變成業主加租的「死亡之吻」。香港有「美食之都」的美譽，最重要是食肆維持食品和服務質素，就算因加租而搬遷，亦不愁無食客上門。 一本有份量的美食指南，對推動飲食業發展十分重要。尤其是一些小店推介，更可令本港「美食之都」形象更豐富及多元化。近年不少食肆因躋身米芝蓮行列，門庭若市，結果反變成「魔咒」，被業主加租，有些店舖要另覓新舖位，有些更因此結業，實在可惜。 食肆餐廳獲米芝蓮加冕，固然可喜；即使未能「摘星」，亦不代表食品質素欠佳。事實上，不少餐廳就算沒有米芝蓮光環，但因食物質素高，早...
2018-12-12
告東尼剛憑「時時精綵」勝出香港瓶，終於完成四項國際一級賽的個人大滿貫。大賽過後，已連續五次谷戰都有馬贏的Tony，今夜移師谷中出馬亦惡，乘勝追擊無懸念。 今晚告東尼兵分五路，第六場「龍串鳳」是兩匹王牌...
2018-12-12