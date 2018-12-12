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翠絲過兩關——夢幻仙子再追多次

2018-12-12 列印
　　十一月二十一日的谷草賽事，外疊場地極差已幾可肯定。「喝采」當晚走不利地仍交出極凌厲衝刺，走勢非常吸引，相信潘頓亦有留意到。此駒過往甚少配強手，今次潘頓願意執韁，有望替馬匹取得轉廄後首場勝仗。

　　「夢幻仙子」出自088場次，論實力在三班時刻夠用。上仗初跑最短途得第四，發揮上其實沒甚大錯，不過當夜蘇兆輝全晚表現平平，筆者對此駒落敗不會放在心上。今次再報同程，一於再追多次。

珊翠絲
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