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﻿馬場浮世繪——葵涌老友潘頓夠合拍

2018-12-13 列印
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　　伯廄「葵涌老友」昨晚回配潘頓搏殺，查騎者之前操刀過兩次，取得一冠一亞，明顯非常合拍，結果今仗人馬又有好演出，雖然排十一檔，但直路一衝就收韁取勝，成功食頭胡。

馬場浮世繪
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