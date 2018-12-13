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﻿馬場浮世繪——告東尼連贏六期谷戰

2018-12-13 列印
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　　告東尼在剛周日憑「時時精綵」勝出香港瓶，完成個人國際賽大滿貫，氣勢正旺的他，昨晚亦繼續搏殺無手軟，憑「禾道駒」增添頭馬進帳，已經連續六次谷草賽事有馬贏！

馬場浮世繪
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