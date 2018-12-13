﻿潘頓三W捧盃喝采

昨晚唯一錦標是高爾夫球會盃，結果由丁廄「喝采」勝出，騎者潘頓另贏伯廄「葵涌老友」及方廄「型酒杯」，最終亦成為騎師王。至於黃俊則梅開二度，憑羅廄「極速駿馬」及石廄「電訊兄弟」包辦第六口孖寶。



潘頓昨晚憑「葵涌老友」、「喝采」及「型酒杯」贏三W，其中「喝采」捧走高爾夫球會盃，練者丁冠豪表示：「賽前我預計今仗步速會偏慢，所以與潘頓商量讓『喝采』盡量前置，結果戰術成功。此駒雖然體形大，但卻不能操練太多，最重要是保持體力，如果賽後其狀態無走樣，短期內我會再安排上陣。」



而「葵涌老友」練者高伯新說：「『葵涌老友』狀態大勇，可惜今仗排十一檔，令我信心打了折扣，幸好潘頓臨場發揮出色，加上有快步速之助，最終克服了劣檔取勝。此駒在第五班有點着數，下仗仍有機會爭勝。」



「型酒杯」練者方嘉柏則說：「『型酒杯』季內狀態良好，雖然之前已經兩捷，但加分後今戰負磅仍不算重，所以賽前我具備爭勝信心，而臨場亦有利外疊後上，牠排十一檔正好有形勢之利，故此順利三連捷，如果賽後加分不多，能留在四班賽上陣，相信仍有爭勝機會。」



另一方面，黃俊昨晚憑「極速駿馬」及「電訊兄弟」包辦第六口孖寶，季內第二次起孖，無獨有偶，此子上次起孖也是贏「電訊兄弟」，人馬非常合拍，練者徐雨石賽說後：「『電訊兄弟』之前有蹄甲問題，很多謝馬主有耐性等待其康復。今仗此駒狀態大勇，黃俊有過上仗經驗，今仗繼續發揮出色。」



而「極速駿馬」練者羅富全透露：「『極速駿馬』很喜歡貼欄領放，能否爭勝要視乎排檔，此外牠也不喜歡有其他馬匹在外側拍住，今仗可能其他對手看不起牠，因此沒有與其鬥燒，結果就此放到。如果情況許可，下仗我仍會交由黃俊執韁。」



此外，何澤堯昨晚為「勁勇威龍」爆出四十八倍大冷W，練者文家良指：「『勁勇威龍』已經九歲，自然有所退化，幸好減分也多，而且今仗何澤堯發揮出色。事實上，今場屬五班強組賽事，此駒排檔亦差，但何澤堯陣上並無放棄，加上今晚場地利追趕，結果勝回一仗。其馬主似乎不想馬兒退役，希望稍後仍有驚喜。」



記者：文傑、亨利