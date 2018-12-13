順理成章——港隊四捷當慶祝

今屆四項國際賽全由港隊馬奪標，締造了歷史新一頁，實在讓人興奮。馬會亦不妨藉此機會舉行慶祝活動，讓更多市民得知這驕人成績，可讓一些非馬迷以另一角度欣賞賽馬，對推廣賽馬必定大有裨益。



談到四項國際賽，香港瓶向來是港隊最弱一環，今屆之前僅「原居民」與「多名利」曾挫外敵，而較近期的「多名利」奪標，亦已是二○一三年的舊事。然而今屆港隊馬在國際賽日卻有個好開始，「時時精綵」在潘頓胯下，力克日本馬「雍容白荷」奪香港瓶，為港隊締造歷史揭開序幕。回說這場賽事，其實「樹林之靈」如非在關鍵時刻嚴重受阻，相信會給予「時時精綵」莫大威脅，可見一場賽事的勝負，實在涉及甚多因素。



練馬師方面，羅富全包辦了其中兩項國際賽，在從練的第二季便能取得這驕人成就，可見他的練馬功夫並不簡單。



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