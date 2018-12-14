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﻿馬場浮世繪——美麗傳承主攻本地一級賽

2018-12-14 列印
  馬王「美麗傳承」於今季四戰全勝，兼在上周日成功衞冕香港短途錦標。賽後練馬師大摩接受訪問時透露，有意部署該駒出戰明年三月三十日杜拜美丹馬場舉行的一級賽杜拜草地大賽，但據悉練者與馬主及騎師潘頓研究後，暫定季內餘下時間，還是集中角逐本地一級賽，包括下月二十日董事盃、二月十七日舉行的女皇銀禧紀念盃，與及四月二十八日舉行的冠軍一哩賽。如果之後馬兒勇態保持，才會考慮遠征，例如日本的安田紀念賽等。

馬場浮世繪
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