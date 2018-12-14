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﻿馬場浮世繪——大金庫初出要留意

2018-12-14 列印
  高伯新周日派遣四駒上陣，其中報名時出動王牌的「大金庫」和「宜春之星」均為初出馬。「大金庫」來港前只跑兩場，初出在千四米勝出，然後跳級出戰千六米表列賽爆大冷勝出，及後此駒便被高伯新代為購入，據悉價格高昂，開操後此駒操練充足，早前試泥閘後上跑第二走勢不差，今仗初出跑千四米，已有留意價值。

  至於列陣第三場四班一千米的「宜春之星」，馬主電光之友團體成員為前香港短途錦標冠軍「電光火力」的馬主林賢奇，養馬資歷相當豐富。「宜春之星」操足而臨，大有機會走入前列。

馬場浮世繪
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