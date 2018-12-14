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﻿馬場浮世繪——沈拿最快下周日復出

2018-12-14 列印
  沈拿將於今日前往診所，作最後一次的X光及身體檢查，如果證明所有傷患無礙，便會按原定計畫，在下周日沙田日賽復出上陣，他笑言自己康復進度之快，令主診醫生亦感驚訝，個人已及不急待復出，盡快爭取頭馬。

馬場浮世繪
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