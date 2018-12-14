﻿雷神周日以奇用兵

今季重回香港擔任蔡約翰馬房主帥的莫雷拉，在首日起孖之後，前晚礙於座騎實力關係，未能增添頭馬進帳，不過周日他九匹座騎實力明顯增強，有機會連場數胡。他昨晨收操後表示，對「以奇用兵」和「請跟我來」兩駒的機會最感樂觀。



「以奇用兵」上季在莫雷拉胯下取得五連捷，其後休息四個半月後復出，亦交出好表現跑第三。今季初出此駒在樂聲盃僅負季內曾熱身的「大籐王」，而壓倒上周日在一級賽香港短途錦標跑第四的「小巨人」。明日「以奇用兵」角逐六福珠寶盃，莫雷拉分析說：「『以奇用兵』至今只上陣七次，仍有進步空間，上季取得佳績後，練馬師讓其有充足時間休養生息。從牠今季初出的表現，與及本周二贏出泥地試閘的良好走勢，我認為牠成熟程度及狀態已足，已可挑戰更高水準賽事。今次跑贏馬途程千四米，負磅不重及排在四檔，將是爭勝分子。」



請跟我來爭勝分子



「請跟我來」跑過兩場亞軍之後，上場由安國倫策騎跑千四米，直路上只打一鞭，終點前五十米左右已收韁，最後大勝對手三個半馬位而回，周日「請跟我來」升三班跑同程賽事，莫雷拉說：「自己能夠有機會夥拍具潛質佳駟出賽，實在令人感到興奮，而因為此駒在從化馬場接受訓練，所以我尚未有機會親自策牠操練，但看牠上場贏馬的姿態確實出色，我對蔡約翰的部署當然充滿信心，希望馬兒持續進步，今次能順利取得連捷。」



最後，莫雷拉過去三季曾贏出六十五場五班賽，是名副其實的五班賽之王，周日夥拍石廄「萬里威揚」出賽，他表示自己上季曾策夥拍此駒在谷草一六五○米後上跑第二，對其有一定認識，以牠上場在田草千四米走勢，亦應該適合發揮，希望可以替其交回一場頭馬。



特約記者：文傑