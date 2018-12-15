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﻿馬場浮世繪——金碧光芒力圖贏馬贈慶

2018-12-15 列印
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  頭場「金碧光芒」馬主金星根，縱橫飲食界多年，在港擁有多間菜館，近期亦成功將業務擴展到內地，其開設在成都的最新分店將於本月正式開幕，屆時他將親自前往當地主持儀式。在新店開張前夕，其愛駒「金碧光芒」恰好於此時角逐合適的長途賽，如能順利勝出，正是雙喜臨門，所以鬥志肯定不成疑問，值得加入考慮。

馬場浮世繪
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