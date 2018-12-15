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﻿馬場浮世繪——柏葛最快本周出院

2018-12-15 列印
  被譽為「英國之寶」的傳奇騎師，現年八十三歲的柏葛，於月初因身體不適入院。他在日前接受手術，將一部心律調節器植入體內，以維持心臟持續跳動後，情況已有進展，預計最快可在本周末出院。柏葛女兒向記者表示，父親當然希望可以盡快回家休養，但醫院方面只會在完全滿意其康復程度之下，才會讓他出院。

馬場浮世繪
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