﻿馬場浮世繪——柏葛最快本周出院

一班舊同事約飯聚，在銅鑼灣「大三圓」，一進門有人跟我打招呼，原來是以前耀華街「漁一」飯店老闆Eric和阿勇。 「漁一」曾經是我的飯堂，以前每星期六打完網球之後，就會跟一班球友去「漁一」吃晚飯。從來不用叫菜，全由Eric發辦，次次滿意而歸。外地有朋友來香港，我也常帶去「漁一」吃飯，他們的「鹽焗黃腳鱲」從未令人失望過。 後來因為加租，「漁一」結業了，跟Eric和阿勇也沒再聯絡，不想竟在「大三圓」碰到，原來兩人已轉戰至此。這天照舊由Eric拿主意，點了一桌菜：拍青瓜海蜇頭、蜜汁叉燒、黑蒜螺頭燉雞湯、薑葱蒜子南非鮮鮑魚煲、鮮沙薑陳皮煎龍躉脊、新鮮菠蘿陳醋肉眼筋、魚湯鮮腐竹浸豆苗、大...

2018-12-15