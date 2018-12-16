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﻿勝在有方——艮志騰雲返三班再贏

2018-12-16 列印
　　「艮志騰雲」上季令人印象最深刻是初上三班於田草千二狂勝，當時正是在C+3跑道排外檔，切入賺形勢後拋離蝕位較多之「輝煌星」，以後駒季尾可征服二班強組計，當時至少值三班中上級，其後要時間消化評分加幅。早前於此程放得不慢，頭兩段均交出46秒2左右，仍能氣走「騰龍駒」和「正本雄心」等跑得好之馬，漸重踏正軌。其後一次輸谷草，一次因黏地才敗，可當作回氣賽。四歲PPG精英只跑了十仗，用七磅生不用負重，又在利前置之跑道順放，可第二度贏三班。

　　「安喜」前仗於陣上能氣走新勝姿態強勁之「開心神駒」而拋離實力指標「神威敖翔」，跟前駒水準相近。轉馬房後隔了個多月才出，可像「安騏」般即時交代。「精算八方」上季尾可在三班輕勝今又同場之「燈胆精英」，同父合田草，本身前仗跑田草千二走勢不差，重配雷神兼轉配備，憑檔利可威脅。

方駿暉
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