﻿勝在有方——艮志騰雲返三班再贏

第五場五班一四○○米。說「笑傲非凡」沒有固定跑法，沒有錯；但說牠有既定模式，也沒有錯。原因牠跑谷草千二米時，是一匹後上馬，但當跑千四米時，卻是前領跑法最好。事實上，此駒雖然尚未開勝門，但最接近取勝一次，正正就是在C+3欄跑千四米，只差頭位便一放到底，最後僅負於有點超班的「凱旋號角」。 今季「笑傲非凡」在田草及泥地千二米熱身兩仗後，上仗回師千四米，本屬筆者跟進目標，奈何遇上同組有「至尊大師」、「樂多福」等前速飛快的對手，所以「笑傲非凡」鞍上人巴度亦沒有勉強鬥搶，順勢跟跑一仗。 小休近三周後，「笑傲非凡」吼準千四米再臨，終於等到快馬不多的場合，只要施展出本身速度，應可貼欄自領，...

2018-12-16