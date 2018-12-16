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﻿翠絲過兩關——威力名城請跟我來

2018-12-16 列印
　　「威力名城」跑千四米總是差最後幾步，其實千二米才是贏馬路程，今次路程無疑合適得多，而且史卓豐近月與此系馬頗夾得來，早前便為同系的「勤德兼備」兩捷。此駒今次安排由此子執韁，或會擦出火花也說不定。

　　「請跟我來」他日成就肯定坐二班望一班，上次發揮稍為順暢一點，即能大勝而回。蔡廄馬連贏連升的例子多不勝數，今次牠升班再戰，連捷機會極高，可以再追。

珊翠絲
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