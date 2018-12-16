﻿重點出擊——開懷大少形勢轉佳

國際賽曲終人散，四項錦標全由港隊包辦，確實可喜可賀，當中失落多屆的香港瓶由「時時精綵」捧走，難度頗高。至於香港盃盟主「歡樂之光」，先前於馬會盃與「馬克羅斯」鬥搶造出極快步速，結果雙雙落第，到了上演正本戲，彼此安守本份下，前駒得以獲取佳績。由此可見，即使在相同路程與相同騎師的情況下，若演繹方法不同，效果可以是兩回事。



第六場「開懷大少」上仗於總場次202遇上今再同場的「浪漫鐡人」和「帶榮來」，該賽早段步速極慢，後兩駒早段從大外欄切入搶放，最終頭四名馬於沿途皆沒有改變位置，賺盡步速形勢而走入前門。相反，「開懷大少」即使沿途貼欄節省腳程，卻因早段留後蝕盡慢步速。



今仗「開懷大少」的形勢可謂大不同，由於加入了快馬「勁好玩」，還得一檔之利，而上賽亦具前速的「帶榮來」可跟守前列，並換上了雷神，相信賽事形勢不會如上仗般，給潘頓輕易埋欄自造慢步速，大熟大勇的「開懷大少」應可後上獲勝！



安西教練