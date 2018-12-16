﻿重點出擊——開懷大少形勢轉佳

第六場「開懷大少」上仗於總場次202遇上今再同場的「浪漫鐡人」和「帶榮來」，該賽早段步速極慢，後兩駒早段從大外欄切入搶放，最終頭四名馬於沿途皆沒有改變位置，賺盡步速形勢而走入前門。相反，「開懷大少」即使沿途貼欄節省腳程，卻因早段留後蝕盡慢步速。
今仗「開懷大少」的形勢可謂大不同，由於加入了快馬「勁好玩」，還得一檔之利，而上賽亦具前速的「帶榮來」可跟守前列，並換上了雷神，相信賽事形勢不會如上仗般，給潘頓輕易埋欄自造慢步速，大熟大勇的「開懷大少」應可後上獲勝！
安西教練
吸血中介，害人不淺。警方採取代號「勇戰者」的掃蕩行動，搗破多個吸血中介集團，前日搜查尖沙咀多處地點拘捕十二人，發現有多名受害人，涉款逾二千一百萬元，其中一名受害人按揭樓宇的四百萬元，竟被吸血中介騙去，...
2018-12-15
中美貿易戰暫時停火九十日，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月，涉及二百一十一個稅目。美國農業部（USDA）日前指，中國向美國購買一百一十三萬噸大豆，是貿易戰爆發以來第一次。 中美貿易戰暫時停火。中國國務院表示，在二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會期間，國家主席習近平應邀與美國總統特朗普舉行會晤，就中美經貿問題達成了重要共識。為落實兩國元首共識，根據《中華人民共和國對外貿易法》及《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月，涉及二百一十一個稅目。 國務院關稅...
2018-12-15
美國新澤西州一輛裝甲解款車周四在一條高速公路行駛途中，車門不知何故打開，跌出大量鈔票。許多尾隨的汽車紛紛停下，有人下車瘋狂「執錢」，引致大混亂，並導致兩輛汽車相撞。警方呼籲撿拾了鈔票的人，如果自願交回鈔票，就不會被起訴。 事發於當地時間周四早上八時半左右，該輛解款車沿着第三號高速公路向西行，駛到 MetLife運動場附近時，懷疑其中一個車門鎖有問題，車門彈開，大量鈔票散落路上。有司機立即下車瘋狂「執錢」，引致大混亂，亦有些人把拾到的錢交還給該銀行職員。 目擊者Betsy Richards指，「有一百美元，二十美元和五十美元的鈔票，有各種不同的面額，但(鈔票)太多而且四處分散...
2018-12-15
皇璧坐落青山分路荃灣段，環境清幽，私隱度高。是次介紹中層複式單位，實用面積約2,413方呎，採4套房間隔，空間超闊，居高臨下，可將汀九橋及青馬大橋一帶海景，盡收眼底。 皇壁坐落青山公路近水灣，...
2018-12-15
內地11月經濟表現放緩，零售和工業生產數據表現較預期差，拖累內地股市低開後愈跌愈多，滬指更失守2600關收市，港股亦受拖累，連漲三日後見回吐，恒指收挫429點，收報26094，失守10天線（26381...
2018-12-15
浪子回頭金不換，正是曼城翼鋒利萊辛尼今季寫照。此子季初因態度懶散被主帥哥迪奧拿打入冷宮，幸隨即洗心革面贏回正選席位，還自發加操罰球換來上仗歐聯攻入個人首個自由球。為了繼續證明自己，他今晚英超主場勢率領藍月大破作客蟲愛華頓。（Now621台今晚8:30直播） 利萊辛尼季初被貶後備，九月初英超主場2:1擊敗紐卡素一戰更連大軍名單也沒份，有傳是藍月領隊哥迪奧拿不滿他操練時態度懶散。不過，此子沒有因而意志消沉，反而揚言要奮發自強：「己隊每個位置均有一至兩個好球員，輪換無可避免，同時為球隊帶來正面壓力。」 加操練罰球終見成效 將壓力轉化為動力的利萊辛尼九月中復任正選，表現也大幅提升，...
2018-12-15
以優質塑膠料打造的人氣巴西鞋履Melissa及Zaxy，於聖誕期間會進行大減價，部份精選貨品會以低至六折發售，當中包括成人、中童及小童鞋款，一於掃貨啦！ 巴西鞋履品牌Melissa以專利物料製造，質料...
2018-12-15
韓國Mnet主辦年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA）香港場昨晚在亞洲博覽館舉行，群星撐場，全場Fans反應熱烈！適逢今年舉辦第十年，大會司儀宋仲基直言別具意義！人氣男團防彈少年團（BTS）、...
2018-12-15
一班舊同事約飯聚，在銅鑼灣「大三圓」，一進門有人跟我打招呼，原來是以前耀華街「漁一」飯店老闆Eric和阿勇。 「漁一」曾經是我的飯堂，以前每星期六打完網球之後，就會跟一班球友去「漁一」吃晚飯。從來不用叫菜，全由Eric發辦，次次滿意而歸。外地有朋友來香港，我也常帶去「漁一」吃飯，他們的「鹽焗黃腳鱲」從未令人失望過。 後來因為加租，「漁一」結業了，跟Eric和阿勇也沒再聯絡，不想竟在「大三圓」碰到，原來兩人已轉戰至此。這天照舊由Eric拿主意，點了一桌菜：拍青瓜海蜇頭、蜜汁叉燒、黑蒜螺頭燉雞湯、薑葱蒜子南非鮮鮑魚煲、鮮沙薑陳皮煎龍躉脊、新鮮菠蘿陳醋肉眼筋、魚湯鮮腐竹浸豆苗、大...
2018-12-15
第五場五班一四○○米。說「笑傲非凡」沒有固定跑法，沒有錯；但說牠有既定模式，也沒有錯。原因牠跑谷草千二米時，是一匹後上馬，但當跑千四米時，卻是前領跑法最好。事實上，此駒雖然尚未開勝門，但最接近取勝一次，正正就是在C+3欄跑千四米，只差頭位便一放到底，最後僅負於有點超班的「凱旋號角」。 今季「笑傲非凡」在田草及泥地千二米熱身兩仗後，上仗回師千四米，本屬筆者跟進目標，奈何遇上同組有「至尊大師」、「樂多福」等前速飛快的對手，所以「笑傲非凡」鞍上人巴度亦沒有勉強鬥搶，順勢跟跑一仗。 小休近三周後，「笑傲非凡」吼準千四米再臨，終於等到快馬不多的場合，只要施展出本身速度，應可貼欄自領，...
2018-12-16