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﻿馬場浮世繪——馬會擬增從化設廄名額

2018-12-18 列印
        馬會將在農曆年後開會，檢討及修訂練馬師派馬進駐從化馬場的審核指引。現時馬會只要求在從化設廄的練馬師，養馬量至少有五十五匹，不過隨麥菲文散倉而令練馬師數目減少，現時大部分馬房的養馬數量都超出此數，所以馬會認為有必要檢討派馬進駐從化的最低資格。

屆時，馬會亦會決定最新一輪獲批准到從化開倉的練馬師人選，一旦拍板，該一、兩位練馬師最快可於明年三、四月間，正式派馬到從化馬場接受訓練。

馬場浮世繪

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