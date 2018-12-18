﻿馬場浮世繪——霍利時公子伴父觀操

霍利時的兒子Luke，日前從南非來港探望父母兼慶祝生日，昨晨並隨父親一起觀操及入馬房工作。Luke本月剛滿十七歲，他在今年四月才在南非贏得從騎以來的第一場頭馬，但至本月初已贏夠六十W，其中有三十七場屬今季勝仗，目前居南非全國騎師榜的第九位。但按南非賽例，他因未足十八歲，故今後一年仍要以見習騎師的身分上陣，卻不獲減磅。Luke將於周六離港返南非繼續上陣，不會在港過聖誕。



另外馬會公布，早前晨課遇單車意外而致右髖部受傷的沈拿已經無恙，自上周二恢復操馬熱身至今，已適宜於周日的沙田賽事中披甲復出。



馬場浮世繪



