﻿馬場浮世繪——霍利時公子伴父觀操

另外馬會公布，早前晨課遇單車意外而致右髖部受傷的沈拿已經無恙，自上周二恢復操馬熱身至今，已適宜於周日的沙田賽事中披甲復出。
馬場浮世繪
涉當街撒錢而被捕的「幣少爺」黃鉦傑，昨天凌晨稱頭暈送院檢查，自言「順便驗傷」，其間他向傳媒高調地表示，關心Filecoin加密貨幣最新價值。本報得悉，由黃經營的掘礦機業務，向外稱數月內可回本，並會隨著...
2018-12-18
內地科學家賀建奎宣稱成功利用基因編輯培育一對雙胞胎嬰兒，引起爭議，他事後未有按承諾公佈有關實驗的原始數據。中國臨牀試驗註冊中心宣佈，駁回他的實驗註冊申請。 中國臨牀試驗註冊中心宣佈，由於賀建奎未能於上月二十八日提交原始數據供審核，加上未回覆中心關於該試驗倫理審查、知情同意過程、研究設計、試驗實施地、經費來源等方面的兩次質詢，決定駁回其補註冊申請，由十一月三十日起將該試驗的進行狀態更新為「中止或暫停」。 此前，賀建奎的「基因編輯嬰兒」試驗曾按學術研究慣例，向中國臨牀試驗註冊中心提交補註冊申請，並獲得臨時註冊號。 按照中國臨牀試驗註冊中心規定，所有臨牀試驗應在開始徵募受試者前或...
2018-12-18
數以千計的群眾星期日在比利時首都布魯塞爾上街遊行示威，抗議上周在非洲摩洛哥馬拉喀什簽署的聯合國移民協議。示威演變成為暴力衝突，防暴警察施放催淚彈和水炮驅散群眾，帶走及扣留大約九十人。 這次示威由極右政黨和團體號召。警方說有約五千五百人在布魯塞爾市中心聚集。示威者舉起印有「我們忍夠了，關閉邊界」等抗議標語。 上周在摩洛哥簽署的協議，目的是設立一個框架讓國際社會依循，盼能有效地處理移民問題。該項協議有一百五十多個國家簽署，比利時是其中一個締約國。一些非政府組織和機構對如何貫徹執行協議的條款提出質疑。 雖然這項協議沒有法律約束力，但有人擔心及警告可能會鼓勵偷渡和非法移民潮。比利時...
2018-12-18
市場觀望氣氛濃厚，元朗區豪宅成交萎縮，近期每月買賣僅錄得單位數字，而部份成交減幅更逾一成，當中錦綉花園有洋房放盤多月，累減兩成後，於本月以市價1200萬沽出。 元朗西北區的私人屋苑，大多都以低...
2018-12-18
美債孳息率利差再度倒掛，全球對經濟增長放緩憂慮升溫，加上投資者觀望聯儲局周四凌晨議息結果，市場普遍預期加息，拖累美股下滑，科技股受壓。杜指早段曾跌314點，見23785點；納指則曾跌102點，見2808點；標普500指數跌32點，見2567點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23656點，跌444點；納斯達克指數報6.776點，跌133點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見63.61港元，較香港收市價跌0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見300.79港元，較香港收市價跌8.01港元；港股ADR折合恒指報25744點，跌342點。 特朗普「出口術」批儲局 ...
2018-12-18
歐聯及歐霸昨晚進行十六強淘汰賽抽籤，正在阿聯酋阿布扎比備戰世冠盃、力爭三連冠的皇家馬德里避過一眾次名出線的豪強，在歐聯十六強將面對實力較次的阿積士，對今季成績退步的皇馬而言，無疑是抽中上上籤。 正在阿布扎比征戰世冠盃的皇馬昨晚收到好消息，經過歐聯淘汰賽抽籤後，他們在明年二月展開的十六強將避開與分組賽次名出線的利物浦、熱刺等英超勁旅，迎戰牌面、實力相對較弱的阿積士。「銀河艦隊」今季戰績倒退，如今抽中好籤，相信這支衞冕冠軍晉身八強的難度大大減少。 16強避英超鬥阿積士 備受關注的英超代表，只有在分組賽首名出線的曼城抽中好籤，面對實力不算突出的史浩克04。相反，次名的利物...
2018-12-18
近期許多頂級郵輪也紛紛進駐亞洲，像銀海郵輪旗下的銀海女神號（Silver Muse），月初便展開東亞首航旅程登臨香港，船上高雅的品味和體貼周到的服務，令人對這位海上「女神」印象難忘！ 文、圖：韋利鳴謝...
2018-12-18
中國星電影公司老闆向華強於本月16日70歲生日，前晚在灣仔舉行盛大生日派對，全城巨星名人紛至祝賀，這個「史上最強生日會」，連正在舉行演唱會的劉德華完騷後亦從紅館趕到現場，為向生大唱生日歌和送上祝福！向...
2018-12-18
被稱為「幣少爺」的黃鉦傑，當街撒錢，涉在公眾地方擾亂秩序而被捕，事件疑與有人以出位方式，推銷虛擬貨幣的採礦機業務有關。警方亦調查是否有人涉騙財，事件亦反映香港多年來說要推動金融科技（FinTech）發展，但監管落後，存在漏洞，容易被人利用騙財。 九年前，首個虛擬貨幣（又稱加密貨幣）——比特幣（Bitcoin）發行，利用電子支付，毋須銀行等媒介進行結算。最初，比特幣獲少數愛好者垂青，進行交易，其後認受性增加，流通量增大，供求關係下，出現升值，有人推售掘礦機採礦圖利，掀起炒風。 除了比特幣，其他虛擬貨幣相繼發行，「幣少爺」推銷的正是採礦機業務，聲稱掘到貨幣可為認購者帶來高回報，...
2018-12-18
史卓豐踏入十二月份未贏過馬，近來更不再獲苗禮德供騎，但其工作態度不變，每日都到場操馬爭取支持。昨晨收操後，史卓豐坦言做騎師總有高有低，他只會沉着應戰，對於明晚四匹座騎，他認為以「勤德兼備」和「好叻仔」最有機會助他破悶局。 賀廄「勤德兼備」經歷上季沉寂，今季由低分起步即反彈，季內五戰得兩冠一季，明晚轉戰泥地千八米，史卓豐分析說︰「雖然『勤德兼備』上季跑過泥賽落敗，但當時牠不在狀態，表現並不作準。馬兒日常晨課都在泥地跑道上操練，而且以往試泥閘的走勢都不差，極有機會合跑泥地，加上泥賽的步速普遍較快，有利其後追跑法，應有望爭取今季第三W。」 「好叻仔」前仗第三十二次出賽終於開齋，上...
2018-12-18