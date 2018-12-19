﻿勝在有方——戈寶縮程欺弱旅

「戈寶」雖未出頭，但上季初於谷草一哩能打疊段段快開下得亞軍，鄰近對手如「飛壹般」和「滿載而來」其後均能交出好表現，已值五班中上級水準。雖然本身三次跑泥地千二落第，但一次是前季於四班未熟時，一次是濕慢地，上季中一月時配吳嘉晉在內疊食泥都追得一席接近之第六名，此場地性能未必差，且現比當時已低十二分。剛戰缺陣近八個月復出，頭三段交出1分15秒43，比尾場三班快了一秒半之多，放得太急仍所負不遠，同場賺了步速之「葵涌老友」已補中，表現其實甚好。開氣後縮程遇對手大幅減弱，於二疊跟好位便可像上季次仗般大幅提升名次。



「天皇巨星」不必看近績，上季於四班轉到谷草即憑新鮮感出冷，於五班怎也有利，久別重返曾兩次入Q之泥地，又可由蟲變龍。



方駿暉